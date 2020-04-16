2020-04-16T20:39:05+03:00
Общество

Минобр Башкирии организовал онлайн-консультации по подготовке к ЕГЭ

Ближайшие занятия пройдут 18 апреля
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Для школьников Башкирии сделали онлайн-консультации для подготовки к ЕГЭДля школьников Башкирии сделали онлайн-консультации для подготовки к ЕГЭ
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Министерство образования Башкирии организовало онлайн-консультации для школьников по подготовке к ЕГЭ и к ОГЭ. Занятия каждую субботу проводят эксперты Республиканских предметных комиссий

Ближайшие консультации состоятся 18 апреля. ЕГЭ: по истории – с 11:00 до 12:00 и по физике – с 14:00 до 15:00. Занятия будут транслироваться на ютуб-канале Института развития образования. Прилагаем основную и резервную ссылки. В тот же день пройдут консультации по подготовке к ОГЭ по математике (с 12:00 до 12:45) и русскому языку (с 13:00 до 13:45). В указанное время можно присоединиться к трансляции по основной и резервной ссылкам.

Подробный график, а также дополнительные материалы для подготовки к экзаменам есть на портале Электронного образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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