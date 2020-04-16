2020-04-16T18:38:00+03:00
Происшествия

У здания правительства Башкирии задержали наркомана с «синтетикой»

Парень пытался закладывать отраву в режиме полной самоизоляции
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Парня задержали прямо у Белого домаПарня задержали прямо у Белого дома
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В Уфе, прямо у здания правительстве Башкирии на Тукаева, 46 полицейские задержали наркомана. Инцидент произошел 14 апреля, сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

При себе у 19 летнего юноши было несколько пакетиков «синтетики». По предварительным данным, он был «закладчиком» и продавал наркотики через тайники в городе – правда, теперь, в режиме самоизоляции заниматься такими вещами стало попросту невозможно. Число людей на улице незначительное, а все, кто есть, как на ладони.

Во время задержания молодой человек и сам был в состоянии наркотического опьянения. Сотрудники патрульно-постовой службы доставили парня в Следственный отдел, где на него завели уголовное дело по статье «покушение на сбыт наркотиков». По всей видимости, обвиняемого было решено оставить под стражей. Об этом можно судить по активности на его странице «ВКонтакте» – с того самого дня, 14 апреля, он так там и не появлялся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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