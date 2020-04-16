2020-04-16T18:08:35+03:00
Общество

На продуктовые пакеты для малоимущих семей Башкирия потратит 70 млн рублей

100 тысяч комплектов с едой получат 72 тысячи семей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
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Малоимущие семьи Башкирии с 23 апреля начнут получать продуктовые наборы. На их покупку и раздачу региона потратит порядка 70 млн рублей. Деньги на это пойдут не из бюджета – их выделили фирмы УГМК и БСК. 80% состава комплектов – продукция местного производства.

По данным, представленным министром труда и соцзащиты населения Башкирии Ленары Ивановой, продуктовые наборы получат 72 тысяч семей республики, в которых живут более 165 тысяч детей. Среднедушевой доход в семьях не должен превышать прожиточного минимума – 9 200 рублей.

Глава Башкирии, что у властей региона одна большая задача – не оставить людей «сидеть голодными». Руководство муниципалитетов он попросил отслеживать тревожные сигналы от жителей и своевременно на них реагировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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На продуктовые пакеты для малоимущих семей Башкирия потратит 70 млн рублей
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