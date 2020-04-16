2020-04-16T16:43:04+03:00
Общество

Тест на коронавирус в Уфе: где сдать и сколько стоит

О сдаче анализов на коронавирус в частных клиниках рассказал специалист по лабораторным исследованиям
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Сдать тест на коронавирус можно будет в четырех лабораторияхСдать тест на коронавирус можно будет в четырех лабораториях
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В Уфе разрешение на проведение платных тестов на коронавирусную инфекцию получили четыре частные лаборатории: «Медиалаб», «Меги», «Лорак» и «Лаборатория». В них можно будет сдать анализы с 20 апреля по предварительной записи.

Стоимость исследования биоматериала обойдется в 1200-1900 рублей. Об этом на брифинге оперативного штаба по ситуации с COVID-19 в Башкирии сообщил главный внештатный специалист Минздрава Башкирии по лабораторной диагностике Фаниль Билалов.

Важно: сдавать анализы в частных клиниках смогут только те, у кого нет признаков ОРВИ или высокая температура. Во время процедуры в лаборатории у клиента возьмут соскоб из полости рта и носоглотки. За два часа до этого не нужно полоскать рот, чистить зубы и есть. Анонимно по понятным причинам сдать тест будет нельзя – если он окажется положительным, его результаты будут направлены в Центр гигиены и эпидемиологии Башкирии. Там дают окончательное подтверждение «сомнительным» анализам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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