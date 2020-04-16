В Башкирию в конце марта-начале апреля из 59 стран вернулись более 2,5 тысячи жителей

16 Апр 2020 2020-04-16T16:02:57+03:00

Еще несколько десятков туристов прибудут в республику в ближайшее время

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В период с 26 марта по 6 апреля в Башкирию из-за рубежа вернулись более 2,5 тысячи жителей. Статистику предоставили в информационном центре по мониторингу за ситуации с коронавирусом.

В общей сложности из 59 государств в республику вернулись 2581 человек. Топ-5 стран, откуда вернулись жители региона, следующий: Таиланд – 797 (30,88%), ОАЭ – 476 (18,84%), Турция – 239 (9,26%), Доминиканская республика – 78 (3,02%) и Куба – 68 (2,63%).

Кроме того, уже завтра, 17 апреля, в аэропорту Уфы приземлится борт с еще 62 туристами из Таиланда. По словам замминистра здравоохранения республики Ирины Кононовой, новоприбывших поселят в обсерваторах Уфимского района - «Роднике здоровья» и деревне Лекаревке. «Мы готовы, ждем, их обеспечением займемся МЧС страны и Минздрав республики». «Нормальные условия» пообещал создать туристам и глава региона Радий Хабиров во время оперативного совещания в правительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU