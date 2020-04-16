«Лучше так, чем потом до конца жизни не простить себя»: Хабиров перечислил новые меры самоизоляции

16 Апр 2020 2020-04-16T14:20:09+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров на своих страницах в соцсетях перечислил новые меры режима полной самоизоляции, которые будут введены с 20 апреля. Руководитель республики заявил, что «меры по раскрытию экономики» многие жители восприняли как разрешение гулять и стали нарушать самоизоляцию.

«Хочу твердо сказать, что ни одного человека на гос- или муниципальную службу с этого дня мы не возьмем, если в личном деле будет штраф за нарушение карантина. Мне не нужны в команде люди, не думающие об окружающих, о нашей республике», – написал Хабиров, добавив, что число штрафов за нарушение режима полной самоизоляции будет расти. Только за последние три дня таковых в республике выписано более полутора тысяч.

Руководитель Башкирии признает, что меры по ужесточению контроля непопулярны, но он «сознательно идет на это. Потому что эпидемия в стране нарастает. И тут не время думать о популярности». Дальше – он рассказал об новых мерах.

1. Выданные ранее пропуска с места работ становятся недействительными с 20 апреля. Для передвижения по городу правовую силу будут иметь только справки по новой форме. В них указывается время начала и окончания работы, адрес сотрудника и рабочего места. Если справок не будет или не совпадет время или маршрут передвижения, то работника оштрафуют.

2. Перечень предприятий, которым разрешат работать, теперь формируется не по отраслям, а по конкретным юрлицам. Именно им и разрешат выдавать справки.

3. Ездить на автомобиле – если речь идет не о поездке на работу – разрешается только дважды в неделю. На дорогу дается не более 90 минут. Для поездки нужно зарегистрироваться на сайте doroga02.ru.

4. В общественный транспорт и такси можно заходить только в масках и перчатках.

Комендантский час для пожилых людей (65+) и детей (до 18 лет) продолжает действовать. Пенсионерам разрешается находиться на улице только с 10:00 до 18:00, а несовершеннолетним – с 13:00 до 18:00. Причем покидать жилище можно только для похода в магазин, аптеку, выгула животных и выносе мусора.

«Прошу прощения у всех, кому доставляем неудобство. Но уж лучше так, чем потом до конца жизни не простить себя за упущенную возможность спасти многочисленные жизни земляков», – подытожил свои решения Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU