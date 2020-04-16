«Врачи находятся в остром стрессе»: в минздраве Башкирии рассказали, хватает ли в республике медиков

16 Апр 2020 2020-04-16T13:25:28+03:00

Из-за распространения инфекции сейчас не самое подходящее время, чтобы думать об увольнении

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В Башкирии продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусом, поэтому всех интересует вопрос, не наблюдается ли сейчас отток врачей из республики. Ведь, возможно, в других регионах им предлагают более выгодные условия работы.

- По кадровым данным, оттока медиков из республики нет. Наоборот, ожидается приток, потому что большинство ординаторов теперь официально трудоустроены, а студенты-медики вышли на практику, - рассказала заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова. – Все врачи сейчас находятся в остром состоянии профессионального и психологического стресса. Поэтому вряд ли сейчас будут приниматься скоропалительные решения об увольнении.

В региональном минздраве подчеркнули, что все медики прекрасно понимают – увольняйся или не увольняйся из больницы, но от инфекции защититься очень сложно, потому что она повсюду.

ИСТОЧНИК KP.RU