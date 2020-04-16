В Башкирии скончался еще один зараженный COVID-19
Пациент лежал в Нефтекамской ЦРБ
Теперь умерших в Башкирии всего шесть.
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Число погибших от коронавируса в Башкирии увеличилось на одного человека. Теперь умерших всего шесть. На брифиге в минздраве заместитель министра здравоохранения Ирина Кононова сообщила, что последний погибший – пациент из Нефтекамска.
- Пациент находился в Нефтекамске. В ЦРБ он умер от тяжелого проявления COVID-19 с сопутствующими заболеваниями, - сказала Кононова.
Возраст и диагнозы погибшего не уточняются.
Напомним, что за сутки количество зараженных коронавирусной инфекцией увеличилось на 42, теперь их 191 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU