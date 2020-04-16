2020-04-16T12:04:48+03:00
Общество

Власти Башкирии запретили ездить в общественном транспорте без масок и перчаток

Автобусы будут проверяться надзорными органами
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Новая мера касается как частников, так и госперевозчиковНовая мера касается как частников, так и госперевозчиковФото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил гострансу проработать меры, направленные на обеспечение санитарных правил в общественном транспорте, включая такси. Он потребовал, чтобы как водитель, так и пассажиры носили в салонах средства индивидуальной защиты – маски и перчатки.

«В общественном транспорте перевозка возможна только при наличии средств защиты. Автобусы будут останавливаться и проверяться наличие людей в масках и перчатках. Эта норма вводится с понедельника, 20 апреля, – заявил Хабиров. Мера касается как госперевозчиков, так и частников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Настраивайтесь в долгую»: режим полной самоизоляции в Башкирии продлится как минимум до конца мая
Власти Башкирии запретили ездить в общественном транспорте без масок и перчаток
«Мы выйдем с ранами из этой ситуации»: Радий Хабиров о последствиях коронавируса в Башкирии
«Лучше закрывать медучреждения, чем потом взрывать их изнутри»: Радий Хабиров призвал врачей следить за ситуацией с коронавирусом
«Будут массовые облавы!»: Радий Хабиров ужесточает меры контроля самоизоляции из-за коронавируса
В Башкирии все соцучреждения будут закрыты на карантин
Радий Хабиров заявил об ужесточении мер против людей, прибывших в Башкирию из-за границы и из Москвы
«Чем больше будем выявлять, тем быстрее мы выйдем из этой ситуации»: Радий Хабиров – о коронавирусе в Башкирии
Статистика коронавируса в Башкирии на 16 апреля: подтвердились 42 новых случая
Законы кризиса: как поведет себя рынок недвижимости в 2020?
В Уфе за нарушение режима полной самоизоляции оштрафованы больше 800 человек
«Мама ей запретила выходить, а она убежала»: 14-летняя девочка из Башкирии трагически погибла на дороге
В Башкирии для контроля за детскими лагерями создадут специальную комиссию
Радий Хабиров убрал из списка стратегических предприятий башкирское телевидение
У жительницы Башкирии лже-волонтеры похитили 70 тысяч рублей
В Башкирии водитель на «Лексусе» сбил женщину, которая переходила дорогу на «зеленый»