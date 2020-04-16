Власти Башкирии запретили ездить в общественном транспорте без масок и перчаток
Автобусы будут проверяться надзорными органами
Новая мера касается как частников, так и госперевозчиковФото: Рустем АХУНОВ
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Глава Башкирии Радий Хабиров поручил гострансу проработать меры, направленные на обеспечение санитарных правил в общественном транспорте, включая такси. Он потребовал, чтобы как водитель, так и пассажиры носили в салонах средства индивидуальной защиты – маски и перчатки.
«В общественном транспорте перевозка возможна только при наличии средств защиты. Автобусы будут останавливаться и проверяться наличие людей в масках и перчатках. Эта норма вводится с понедельника, 20 апреля, – заявил Хабиров. Мера касается как госперевозчиков, так и частников.
ИСТОЧНИК KP.RU