Власти Башкирии запретили ездить в общественном транспорте без масок и перчаток

16 Апр 2020 2020-04-16T12:04:48+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров поручил гострансу проработать меры, направленные на обеспечение санитарных правил в общественном транспорте, включая такси. Он потребовал, чтобы как водитель, так и пассажиры носили в салонах средства индивидуальной защиты – маски и перчатки.

«В общественном транспорте перевозка возможна только при наличии средств защиты. Автобусы будут останавливаться и проверяться наличие людей в масках и перчатках. Эта норма вводится с понедельника, 20 апреля, – заявил Хабиров. Мера касается как госперевозчиков, так и частников.

ИСТОЧНИК KP.RU