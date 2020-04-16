«Мы выйдем с ранами из этой ситуации»: Радий Хабиров о последствиях коронавируса в Башкирии

16 Апр 2020 2020-04-16T11:54:07+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров, комментируя доклад министра здравоохранения республики Максима Забелина, заявил, что республика должна выйти из ситуации с коронавирусом «без обильной кровопотери». Тем не менее, убежден руководитель региона, без ран не обойдется.

«Вот если мы даже будем расти – а мы будем расти по количеству инфицированных, вы все должны это понимать, – если вы будете выполнять тот план, который мы приняли, и если мы в срок построим инфекционную больницу, то мы выйдем с ранами из этой ситуации, но без обильной кровопотери. Если говорить, как медики говорят», – сказал Хабиров на оперативном совещании в правительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU