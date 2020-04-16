«Лучше закрывать медучреждения, чем потом взрывать их изнутри»: Радий Хабиров призвал врачей следить за ситуацией с коронавирусом

16 Апр 2020 2020-04-16T11:33:43+03:00

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Власти Башкирии очень обеспокоены возможными очагами распространения коронавируса. Одним из таких очагов уже стала закрытая на карантин РКБ, где количество зараженных медиков и пациентов увеличивается каждый день. Глава Башкирии заверил, что все врачи получат необходимые выплаты и всестороннюю поддержку о государства, и добавил, что главврачи всех больниц должны следить за каждым пациентом с признаками болезни и своевременно закрывать больницу на карантин, чтобы не допустить вспышки болезни.

- Люди болеют, приходят со своими болезнями, и понятно, что кто-то из них подцепил эту инфекцию. Важно сразу включать все нормы по карантину. Лучше мы большими массивами будем закрывать, чем потом мы эти учреждения изнутри будем взрывать, как это произошло в РКБ. Уровень вирусонастороженности в больнице должен быть высоким, - заявил Радий Хабиров на очередном заседании в правительстве республики.

ИСТОЧНИК KP.RU