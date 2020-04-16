В Башкирии все соцучреждения будут закрыты на карантин

16 Апр 2020 2020-04-16T11:31:50+03:00

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В Башкирии с понедельника, 20 апреля, все социальные учреждения будут закрыты на карантин. Соответствующее решение принял глава региона Радий Хабиров. В частности, он назвал дома престарелых и интернаты.

«Лучше мы большими массивами будем закрывать учреждения, чем потом будем их изнутри взрывать, как это произошло в РКБ. Я вам даю время – три дня – спокойно и поэтапно их закрывать. По четырем учреждениям я подписал [указы]. Главы муниципалитетов, сами лично вникайте в этот вопрос», – сказал руководитель республики на оперативном совещании.

ИСТОЧНИК KP.RU