2020-04-16T11:26:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Радий Хабиров заявил об ужесточении мер против людей, прибывших в Башкирию из-за границы и из Москвы

Об этом он сообщил на оперативном совещании в правительстве
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Руководитель региона попросил глав муниципалитетов подумать, как они усилят надзор над теми, кто прибыл в Башкирию.Руководитель региона попросил глав муниципалитетов подумать, как они усилят надзор над теми, кто прибыл в Башкирию.
Изменить размер текста:

В Башкирию продолжают прибывать жители республики из-за границы и Москвы. Радий Хабиров 16 апреля на оперативном совещании в правительстве заявил, что против них нужно ужесточить меры, поскольку они предоставляют опасность для жителей региона.

- Надо понимать, что прибывшие из Москвы для нас тоже предоставляют угрозу, как потенциальные носители вируса, - сказал Хабиров и отметил, что прибывшие из столицы должны уйти на двухнедельный карантин.

Глава региона отметил, что в аэропорту и вокзале проверки проходят тщательно, теперь нужно обратить внимание на тех, кто приезжает в Башкирию на автобусах.

- Они приезжают в набитых автобусах междугородних. Десятки часов там сидят в одном месте, и никакого там уровня дезинфекции нет, - сказал Хабиров. – Автобусы надо перехватывать.

Руководитель региона попросил глав муниципалитетов подумать, как они усилят надзор над теми, кто прибыл в Башкирию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Настраивайтесь в долгую»: режим полной самоизоляции в Башкирии продлится как минимум до конца мая
Власти Башкирии запретили ездить в общественном транспорте без масок и перчаток
«Мы выйдем с ранами из этой ситуации»: Радий Хабиров о последствиях коронавируса в Башкирии
«Лучше закрывать медучреждения, чем потом взрывать их изнутри»: Радий Хабиров призвал врачей следить за ситуацией с коронавирусом
«Будут массовые облавы!»: Радий Хабиров ужесточает меры контроля самоизоляции из-за коронавируса
В Башкирии все соцучреждения будут закрыты на карантин
Радий Хабиров заявил об ужесточении мер против людей, прибывших в Башкирию из-за границы и из Москвы
«Чем больше будем выявлять, тем быстрее мы выйдем из этой ситуации»: Радий Хабиров – о коронавирусе в Башкирии
Статистика коронавируса в Башкирии на 16 апреля: подтвердились 42 новых случая
Законы кризиса: как поведет себя рынок недвижимости в 2020?
В Уфе за нарушение режима полной самоизоляции оштрафованы больше 800 человек
«Мама ей запретила выходить, а она убежала»: 14-летняя девочка из Башкирии трагически погибла на дороге
В Башкирии для контроля за детскими лагерями создадут специальную комиссию
Радий Хабиров убрал из списка стратегических предприятий башкирское телевидение
У жительницы Башкирии лже-волонтеры похитили 70 тысяч рублей
В Башкирии водитель на «Лексусе» сбил женщину, которая переходила дорогу на «зеленый»