Радий Хабиров заявил об ужесточении мер против людей, прибывших в Башкирию из-за границы и из Москвы
В Башкирию продолжают прибывать жители республики из-за границы и Москвы. Радий Хабиров 16 апреля на оперативном совещании в правительстве заявил, что против них нужно ужесточить меры, поскольку они предоставляют опасность для жителей региона.
- Надо понимать, что прибывшие из Москвы для нас тоже предоставляют угрозу, как потенциальные носители вируса, - сказал Хабиров и отметил, что прибывшие из столицы должны уйти на двухнедельный карантин.
Глава региона отметил, что в аэропорту и вокзале проверки проходят тщательно, теперь нужно обратить внимание на тех, кто приезжает в Башкирию на автобусах.
- Они приезжают в набитых автобусах междугородних. Десятки часов там сидят в одном месте, и никакого там уровня дезинфекции нет, - сказал Хабиров. – Автобусы надо перехватывать.
Руководитель региона попросил глав муниципалитетов подумать, как они усилят надзор над теми, кто прибыл в Башкирию.
ИСТОЧНИК KP.RU