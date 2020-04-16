Радий Хабиров заявил об ужесточении мер против людей, прибывших в Башкирию из-за границы и из Москвы

16 Апр 2020 2020-04-16T11:26:27+03:00

Руководитель региона попросил глав муниципалитетов подумать, как они усилят надзор над теми, кто прибыл в Башкирию.

Об этом он сообщил на оперативном совещании в правительстве

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В Башкирию продолжают прибывать жители республики из-за границы и Москвы. Радий Хабиров 16 апреля на оперативном совещании в правительстве заявил, что против них нужно ужесточить меры, поскольку они предоставляют опасность для жителей региона.

- Надо понимать, что прибывшие из Москвы для нас тоже предоставляют угрозу, как потенциальные носители вируса, - сказал Хабиров и отметил, что прибывшие из столицы должны уйти на двухнедельный карантин.

Глава региона отметил, что в аэропорту и вокзале проверки проходят тщательно, теперь нужно обратить внимание на тех, кто приезжает в Башкирию на автобусах.

- Они приезжают в набитых автобусах междугородних. Десятки часов там сидят в одном месте, и никакого там уровня дезинфекции нет, - сказал Хабиров. – Автобусы надо перехватывать.

Руководитель региона попросил глав муниципалитетов подумать, как они усилят надзор над теми, кто прибыл в Башкирию.

ИСТОЧНИК KP.RU