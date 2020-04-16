«Чем больше будем выявлять, тем быстрее мы выйдем из этой ситуации»: Радий Хабиров – о коронавирусе в Башкирии

16 Апр 2020 2020-04-16T11:21:49+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров высказался о ситуации с коронавирусом в республике. По его словам, нужно выявлять как можно больше зараженных.

«Ситуация разворачивается довольно быстро. На данный момент у нас 191 заболевших. Чем больше сейчас мы будем выявлять, тем больше быстрее мы выйдем из этой тяжелой ситуации. Мало выявляем – значит, это бесконтрольно распространяется по территории республики», - сказал Хабиров.

Он обратился к главам муниципалитетов, которые "в большей степени наблюдали, как с этим бьется Уфа" и заявил, что они теперь так же являются активными участниками борьбы с коронавирусом. Руководитель республики сообщил, что уже в 40 муниципалитетах региона есть инфицированные.

ИСТОЧНИК KP.RU