В Уфе за нарушение режима полной самоизоляции оштрафованы больше 800 человек
К сегодняшнему дню, 16 апреля, в Уфе оштрафованы 843 человека за пренебрежение режимом полной самоизоляции. Нарушители выплатят от тысячи до 30 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на республиканский Совет безопасности сообщает «Башинформ».
В ведомстве также заявили, что из-за снижения индекса самоизоляции правоохранителям поручили усилить работу по наложению штрафов и довести число протоколов до тысячи в день.
Ответственность за нарушение режима самоизоляции прописана в статье 20.6.1 административного кодекса РФ. Штрафные санкции предусматривают следующие суммы: для граждан – от одной до 30 тысяч, для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч, для юрлиц – от 100 до 300 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU