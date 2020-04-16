В Уфе за нарушение режима полной самоизоляции оштрафованы больше 800 человек

16 Апр 2020 2020-04-16T10:45:06+03:00

Правоохранителям поручили довести это число до тысячи. В день

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К сегодняшнему дню, 16 апреля, в Уфе оштрафованы 843 человека за пренебрежение режимом полной самоизоляции. Нарушители выплатят от тысячи до 30 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на республиканский Совет безопасности сообщает «Башинформ».

В ведомстве также заявили, что из-за снижения индекса самоизоляции правоохранителям поручили усилить работу по наложению штрафов и довести число протоколов до тысячи в день.

Ответственность за нарушение режима самоизоляции прописана в статье 20.6.1 административного кодекса РФ. Штрафные санкции предусматривают следующие суммы: для граждан – от одной до 30 тысяч, для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч, для юрлиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU