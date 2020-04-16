«Всю дорогу до больницы рвало»: умирающего 19-летнего парня от опухоли в Башкирии госпитализировали

16 Апр 2020 2020-04-16T14:07:52+03:00

Сестра Ранэля также сообщила, что Ранэль находится в палате, его капают, медики пытаются бороться с пониженным давлением.

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19-летнего Ранэля Шамсутдинова из Стерлитамака, который не мог получить медицинскую помощь из-за карантина в больницах, 16 апреля утром госпитализировали в Салаватскую больницу после публикации в СМИ. Как ранее сообщала «КП – Уфа», у парня нашли опухоль в голове, и он просто-напросто превратился в овоща. Его мать слезно попросила властей помочь устроить сына в больницу.

- Кое-как довезли его, рвало всю дорогу, у него очень низкое давление. Врачи хотят подождать два дня, поскольку у него низкое давление, - говорит волонтер Регина Биргулиева.

Сестра Ранэля также сообщила, что Ранэль находится в палате, его капают, медики пытаются бороться с пониженным давлением. Завтра 17 апреля, если ему станет еще хуже, будут экстренно оперировать.

- Сейчас задача снять отек головного мозга. В больницу никогда не впускают, карантин. Нас с мамой отправили домой, - написала Ралина.

Как только станет известна дата операции, родные поедут к Ранэлю и будут находиться рядом с ним.

Напомним, что ранее Ранэль ничем не болел, но в последнее время стал жаловаться на головные боли, МРТ показало опухоль. Ему требуется операция.

ИСТОЧНИК KP.RU