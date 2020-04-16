В Башкирии для контроля за детскими лагерями создадут специальную комиссию

16 Апр 2020 2020-04-16T10:17:35+03:00

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В Башкирии намерены создать межведомственную комиссию, которая будет контролировать детские лагеря. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Как отметил спикер Госсобрания Константин Толкачев, организациям отдыха и оздоровления детей «необходим жесткий контроль, поскольку неоднократно бывали случаи, <…> когда в лагерях дети получали травмы и даже гибли». Председатель Курултая намекнул на несчастный случай в печально известном лагере «Чайка» (Бирский район), где на 15-летнего подростка упал шестиметровый флагшток. Полученные травмы оказались смертельными.

Межведомственная комиссия будет утверждаться главой Башкирии Радием Хабировым. В состав войдут депутаты парламента, представители органов исполнительной власти, надзорных органов и уполномоченный по права ребенка в республике. Главная задача комиссии – контроль за обстановкой в сфере детского отдыха и содействие организациям, которые его оказывают. Орган будет следить за ситуацией в лагерях, проводить семинары и реагировать на случаи нарушения законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU