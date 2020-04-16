«Мама ей запретила выходить, а она убежала»: 14-летняя девочка из Башкирии трагически погибла на дороге

16 Апр 2020 2020-04-16T10:41:24+03:00

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15 апреля в Уфе простились с 14-летней Ангелиной Д. (имена здесь и далее изменены –Ред.). Как ранее сообщала «КП – Уфа», девочка попала в серьезную аварию на трассе в Кушнаренковском районе. Она произошла 13 апреля в шесть утра – водитель ВАЗ-2106 не справился с управлением, допустил опрокидывание в кювет. Ангелина получила слишком серьезные травмы и погибла на месте. 18-летний водитель с места аварии сбежал, позже он был найден без сознания у себя дома. У молодого человека не было водительского удостоверения.

Девочка получила слишком серьезные травмы

Как удалось выяснить «Комсомолке», в ту злополучную ночь мать не пустила Ангелину гулять с друзьями. Но школьница не послушала ее и убежала.

- Да, в тот день она была с друзьями. Мама ей запретила выходить, но она не послушалась. Это подростковый максимализм, чересчур навязчивое желание быть взрослыми и самостоятельными, - рассказывает знакомая семьи. - В любом случае сейчас маме очень тяжело, а у нее еще младший братишка в первом классе учится.

Известно, что молодые люди направлялись в Ильмурзино, где у Ангелины проживали родственники. Остальные двое ребят, которые были в машине, тоже получили серьезные травмы.

В ГИБДД по данному факту начато разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU