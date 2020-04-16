2020-04-16T10:41:24+03:00
Происшествия

«Мама ей запретила выходить, а она убежала»: 14-летняя девочка из Башкирии трагически погибла на дороге

Со школьницей простились 15 апреля
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
У Ангелины остался младший брат-первоклассникУ Ангелины остался младший брат-первоклассник
Изменить размер текста:

15 апреля в Уфе простились с 14-летней Ангелиной Д. (имена здесь и далее изменены –Ред.). Как ранее сообщала «КП – Уфа», девочка попала в серьезную аварию на трассе в Кушнаренковском районе. Она произошла 13 апреля в шесть утра – водитель ВАЗ-2106 не справился с управлением, допустил опрокидывание в кювет. Ангелина получила слишком серьезные травмы и погибла на месте. 18-летний водитель с места аварии сбежал, позже он был найден без сознания у себя дома. У молодого человека не было водительского удостоверения.

Девочка получила слишком серьезные травмы

Девочка получила слишком серьезные травмы

Как удалось выяснить «Комсомолке», в ту злополучную ночь мать не пустила Ангелину гулять с друзьями. Но школьница не послушала ее и убежала.

- Да, в тот день она была с друзьями. Мама ей запретила выходить, но она не послушалась. Это подростковый максимализм, чересчур навязчивое желание быть взрослыми и самостоятельными, - рассказывает знакомая семьи. - В любом случае сейчас маме очень тяжело, а у нее еще младший братишка в первом классе учится.

Известно, что молодые люди направлялись в Ильмурзино, где у Ангелины проживали родственники. Остальные двое ребят, которые были в машине, тоже получили серьезные травмы.

В ГИБДД по данному факту начато разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Настраивайтесь в долгую»: режим полной самоизоляции в Башкирии продлится как минимум до конца мая
Власти Башкирии запретили ездить в общественном транспорте без масок и перчаток
«Мы выйдем с ранами из этой ситуации»: Радий Хабиров о последствиях коронавируса в Башкирии
«Лучше закрывать медучреждения, чем потом взрывать их изнутри»: Радий Хабиров призвал врачей следить за ситуацией с коронавирусом
«Будут массовые облавы!»: Радий Хабиров ужесточает меры контроля самоизоляции из-за коронавируса
В Башкирии все соцучреждения будут закрыты на карантин
Радий Хабиров заявил об ужесточении мер против людей, прибывших в Башкирию из-за границы и из Москвы
«Чем больше будем выявлять, тем быстрее мы выйдем из этой ситуации»: Радий Хабиров – о коронавирусе в Башкирии
Статистика коронавируса в Башкирии на 16 апреля: подтвердились 42 новых случая
Законы кризиса: как поведет себя рынок недвижимости в 2020?
В Уфе за нарушение режима полной самоизоляции оштрафованы больше 800 человек
«Мама ей запретила выходить, а она убежала»: 14-летняя девочка из Башкирии трагически погибла на дороге
В Башкирии для контроля за детскими лагерями создадут специальную комиссию
Радий Хабиров убрал из списка стратегических предприятий башкирское телевидение
У жительницы Башкирии лже-волонтеры похитили 70 тысяч рублей
В Башкирии водитель на «Лексусе» сбил женщину, которая переходила дорогу на «зеленый»