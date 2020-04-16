Статистика коронавируса в Башкирии на 16 апреля: подтвердились 42 новых случая

16 Апр 2020 2020-04-16T11:04:23+03:00

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За минувшие сутки в Башкирии подтвердились 42 случая коронавирусной инфекции - вдвое больше, чем вчера. Общее число зараженных COVID-19 в регионе на сегодняшний день, 16 апреля, составляет 191 человек Обновленная информация была опубликована на портале «стопкоронавирус.рф».

По оперативным данным, смертей в республике среди больных коронавирусом (всего их 5) не зафиксировано, равно как и выздоровевших (9).

Всего в России выявлено 27 938 случаев заболевания (+3448 за сутки), больше всего - в Москве: 16146 (+1370).

Напомним, сутками ранее в Башкирии коронавирусом заразились 20 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU