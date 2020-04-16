Радий Хабиров убрал из списка стратегических предприятий башкирское телевидение

16 Апр 2020 2020-04-16T11:33:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Башкирии Радий Хабиров исключил из перечня стратегических предприятий ГУП Телерадиовещательная компания «Башкортостан». В нее входят ряд СМИ: каналы БСТ, «Курай-ТВ», радиостанции «Юлдаш» и «Спутник ФМ», а также интернет-портал BashNews. Соответствующие изменения в указ от 2003 года был подписан в минувший понедельник, 16 апреля. Сегодня его опубликовали на портале правовой информации РБ.

Издание «Ъ-Уфа» сообщает, что данное решение связано с законом о приватизации. ТРК после перевода в акционерное общество планируют присоединить к АО «Башинформ». На базе последнего создается республиканский медиахолдинг.

ИСТОЧНИК KP.RU