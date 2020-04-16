В Башкирии водитель на «Лексусе» сбил женщину, которая переходила дорогу на «зеленый»

16 Апр 2020 2020-04-16T08:18:12+03:00

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В башкирском городе Стерлитамаке водитель на внедорожнике сбил женщину. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

ДТП случилось накануне, 15 апреля, на улице Черноморской. 51-летний местный житель за рулем Lexus RX450 при повороте налево наехал на 34-летнюю женщину. Она переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Пешеход получила травмы, ей потребовалась помощь медиков.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано четыре аварии, в которых пострадали четыре человека.

ИСТОЧНИК KP.RU