Радий Хабиров смягчил режим самоизоляции в Башкирии: что изменилось, куда можно ходить

16 Апр 2020 2020-04-16T07:48:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Радий Хабиров смягчил режим самоизоляции в Башкирии своими поправками в указ о повышенной готовности - теперь можно ходить в оптики и парикмахерские.

Согласно новым правилам самоизоляции в Башкирии, теперь граждан не будут штрафовать на улице, если они направляются в суд, полицию, госорганы или призывную комиссию. Это работает если у человека при себе есть документ, удостоверяющий личность, и письмо-приглашения или повестка.

Также глава региона разрешил работу парикмахерских, салонов красоты и оптик в Башкирии в период самоизоляции. Попасть туда теперь можно строго по записи, в помещениях должны находиться не более шести человек (включая работников), все должны носить маски и соблюдать возможные при прохождении процедур меры социального дистанцирования.

Полный список условий работ оптик и парикмахерских в Башкирии во время самоизоляции из-за коронавируса можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU