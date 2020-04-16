Жителя Башкирии задержали за курение на борту самолета

16 Апр 2020 2020-04-16T07:31:37+03:00

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Жителя Башкирии задержали в аэропорту Хабаровска за курение на борту самолета. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу.

Известно, что пассажир летел рейсом «Москва-Хабаровск». По прилете к пункту назначения его уже ждали полицейские. Они получили информацию о правонарушении, когда судно еще находилось в воздухе. Правоохранители сопроводили 38-летнего жителя республики в дежурную часть, расположенную в здании воздушной гавани. Там на мужчину составили административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU