Жителя Башкирии задержали за курение на борту самолета
По прилете к пункту назначения пассажира уже ждали полицейские
Мужчина задержали в аэропортуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителя Башкирии задержали в аэропорту Хабаровска за курение на борту самолета. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу.
Известно, что пассажир летел рейсом «Москва-Хабаровск». По прилете к пункту назначения его уже ждали полицейские. Они получили информацию о правонарушении, когда судно еще находилось в воздухе. Правоохранители сопроводили 38-летнего жителя республики в дежурную часть, расположенную в здании воздушной гавани. Там на мужчину составили административный протокол.
ИСТОЧНИК KP.RU