«Коронавирусом заразился родитель двоих детей»: власти Уфы прокомментировали закрытие садика

15 Апр 2020 2020-04-15T20:44:07+03:00

Семьи ребятишек, а также сотрудников учреждения находятся на самоизоляции

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В уфимской мэрии прокомментировали закрытие детского сада №122 в микрорайоне Сипайлово. Как сообщили власти, «установлен факт положительного анализа на коронавирусную инфекцию одного из родителей двух воспитанников учреждения».

Известно, что воспитанники зараженного родителя ходили в дежурную группу дошкольного учреждения со 2 по 6 апреля. Деятельность детсада приостановлена. Он находится на карантине. Специалисты Роспотребнадзора и Центре гигиены и эпидемиологии Башкирии провели в помещения дезинфекционную обработку.

В настоящий момент больницы города работают с теми, кто мог быть в контакте с зараженными. Семьи и воспитателей садика попросили соблюдать строжайшую самоизоляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU