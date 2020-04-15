«Коронавирусом заразился родитель двоих детей»: власти Уфы прокомментировали закрытие садика
В уфимской мэрии прокомментировали закрытие детского сада №122 в микрорайоне Сипайлово. Как сообщили власти, «установлен факт положительного анализа на коронавирусную инфекцию одного из родителей двух воспитанников учреждения».
Известно, что воспитанники зараженного родителя ходили в дежурную группу дошкольного учреждения со 2 по 6 апреля. Деятельность детсада приостановлена. Он находится на карантине. Специалисты Роспотребнадзора и Центре гигиены и эпидемиологии Башкирии провели в помещения дезинфекционную обработку.
В настоящий момент больницы города работают с теми, кто мог быть в контакте с зараженными. Семьи и воспитателей садика попросили соблюдать строжайшую самоизоляцию.
ИСТОЧНИК KP.RU