2020-04-15T20:44:07+03:00
Общество

«Коронавирусом заразился родитель двоих детей»: власти Уфы прокомментировали закрытие садика

Семьи ребятишек, а также сотрудников учреждения находятся на самоизоляции
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
фото: 2гисфото: 2гис
Изменить размер текста:

В уфимской мэрии прокомментировали закрытие детского сада №122 в микрорайоне Сипайлово. Как сообщили власти, «установлен факт положительного анализа на коронавирусную инфекцию одного из родителей двух воспитанников учреждения».

Известно, что воспитанники зараженного родителя ходили в дежурную группу дошкольного учреждения со 2 по 6 апреля. Деятельность детсада приостановлена. Он находится на карантине. Специалисты Роспотребнадзора и Центре гигиены и эпидемиологии Башкирии провели в помещения дезинфекционную обработку.

В настоящий момент больницы города работают с теми, кто мог быть в контакте с зараженными. Семьи и воспитателей садика попросили соблюдать строжайшую самоизоляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Коронавирусом заразился родитель двоих детей»: власти Уфы прокомментировали закрытие садика
В Уфе продезинфицируют 22 улицы за восемь часов
Родственники умершего от коронавируса в Башкирии мужчины влезли в долги, чтобы похоронить его на родине
В Уфе отменили международный музыкальный фестиваль «Сердце Евразии» – 2020
Пожилая уфимка зарезала 20-летнего внука
Радию Хабирову «ужасно обидно», что из-за пандемии коронавируса не откроется новый спорткомплекс
В Уфе закрыли детсад: у родителей одного ребенка подтвердили коронавирус
В Башкирии открывшиеся после заявления властей парикмахерские нарвались на административный протокол
В Стерлитамаке сделали «волновую» пешеходную дорожку к школе
В каких городах и районах Башкирии есть коронавирус: официальная информация на 15 апреля
ВТБ выдал рекордный объем ипотеки в марте
В Башкирии годовалый ребенок разбился, сорвавшись с окна седьмого этажа
В Башкирии коронавирус подозревают уже у 336 человек
В Башкирии будут штрафовать всех, кто пойдет в церковь
«Состояние даже молодых становится тяжелее»: больная коронавирусом уфимка обратилась к Радию Хабирову
Стали известны личности новых умерших с коронавирусом в Башкирии
В минздраве Башкирии рассказали, есть ли в больницах «искусственные легкие» для пациентов с коронавирусом
Стало известно, какой возраст у больных коронавирусом в Башкирии