2020-04-15T19:43:36+03:00
Общество

В Уфе продезинфицируют 22 улицы за восемь часов

На время обработки движение по ним будет ограничено
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.infoфото: ufacity.info
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Сегодня вечером, 15 апреля, в 22:00 начнется дезинфекция 22 улиц Уфы в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Обработка улиц продлится до шести часов утра завтрашнего дня. Движение по проезжей части будет ограничено. Санэпидслужбы будут дезинфицироваться следующие улицы: Злобина, Губайдуллина, Менделеева, Авроры, Батырскую, Кувыкина, Рабкоров, Софьи Перовской, Сочинскую, Биишевой, Армавирскую (в Кировском районе), Правды, Новороссийскую, Таллинскую, Левитана, Магистральную, Дагестанскую, Нигмати, Мечтателей (в Демском районе), Летчиков, Ахметова, а также проспект Дружбы Народов (в Ленинском районе).

Жильцов первых и вторых этажей домов, расположенных на этих улицах, просят на период обработки закрыть окна, чтобы избежать посторонних запахов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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