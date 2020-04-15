2020-04-15T18:53:38+03:00
Происшествия

Родственники умершего от коронавируса в Башкирии мужчины влезли в долги, чтобы похоронить его на родине

Ритуальщики попросили крупную сумму
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Родственникам Юлая Аллаярова, который скончался в РКБ имени Куватова в Уфе, пришлось влезть в долги, чтобы оплатить перевозку тела на родину, в Мечетлинский район. Об этом активистам движения «Башкорт» рассказала сестра усопшего Юлия.

Напомним, девушка в беседе с корреспондентом «КП-Уфа» рассказала, что забрать тело из Уфы стало сложной задачей. Ее брат лег в больницу 24 марта с диагнозом «сахарный диабет». Спустя десять дней он сообщил родственнице, что у него высокая температура и его переводят в реанимацию. Затем от пропал, попросту перестал выходить на связь. Позже выяснилось, что он находился на аппарате ИВЛ. 11 апреля 33-летний мужчина скончался. Сегодня, 15 апреля, его внесли в список тех, кто умер от коронавирусной инфекции.

Семье пришлось везти Юлая в родную деревню, за 250 км от башкирской столицы. Они обратились к ритуальщикам. Те потребовали за свои услуги 50 тысяч рублей. Деваться было некуда, и родственники Юлая пошли на сделку и влезли в долги. Они считают, что в трагедии виноваты персонал РКБ, в том числе и главврач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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