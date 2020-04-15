2020-04-15T17:50:05+03:00
Общество

Радию Хабирову «ужасно обидно», что из-за пандемии коронавируса не откроется новый спорткомплекс

Досадой глава региона поделился на страницах в соцсетях
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.com // Радий Хабировфото: vk.com // Радий Хабиров
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Главу Башкирии Радия Хабирова расстроил тот факт, что из пандемии коронавируса в Альшеевском районе республики не откроется новый спорткомплекс с бассейном. О своей досаде руководитель региона рассказал на страницах в соцсетях.

«Ужасно обидно, что из-за эпидемии мы не можем открыть сейчас в Альшеевском районе вот этот, практически готовый, спорткомплекс с бассейном. Длина чаши – 25 метров. Рядом расположены спортивный зал, тренерская и раздевалки. Это первый бассейн в районе», – написал Хабиров.

Он добавил, что как только риски с распространением инфекции «нас минуют», то бассейн будет отрыт для всех желающих, а для детей сформируют группы по плаванию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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