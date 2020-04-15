Радию Хабирову «ужасно обидно», что из-за пандемии коронавируса не откроется новый спорткомплекс
Главу Башкирии Радия Хабирова расстроил тот факт, что из пандемии коронавируса в Альшеевском районе республики не откроется новый спорткомплекс с бассейном. О своей досаде руководитель региона рассказал на страницах в соцсетях.
«Ужасно обидно, что из-за эпидемии мы не можем открыть сейчас в Альшеевском районе вот этот, практически готовый, спорткомплекс с бассейном. Длина чаши – 25 метров. Рядом расположены спортивный зал, тренерская и раздевалки. Это первый бассейн в районе», – написал Хабиров.
Он добавил, что как только риски с распространением инфекции «нас минуют», то бассейн будет отрыт для всех желающих, а для детей сформируют группы по плаванию.
ИСТОЧНИК KP.RU