2020-04-15T17:13:36+03:00
Общество

В Уфе закрыли детсад: у родителей одного ребенка подтвердили коронавирус

В дежурную группу ходило 22 малыша
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: 2гис // Лилия Козловафото: 2гис // Лилия Козлова
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В Уфе Детский сад №122 (Октябрьский район, улица Маршала Жукова 4/3) закрыт на карантин из-за коронавируса.

В дошкольном учреждении была сформирована дежурная группа из 22 детей. Ее посещал ребенок, у родителей которого подтвердился коронавирус. Об этом со ссылкой на замглавы уфимской администрации Алину Сулейманову сообщает «Башинформ». В каком состоянии сейчас находятся взрослые и подцепил ли заразу их ребенок, пока неизвестно.

Дежурные группы в детсадах созданы для родителей, которым не на кого оставить своих детей из-за работы в организациях непрерывного цикла. Всего таких группа по городу около 20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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