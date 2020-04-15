В Уфе закрыли детсад: у родителей одного ребенка подтвердили коронавирус

15 Апр 2020 2020-04-15T17:13:36+03:00

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В Уфе Детский сад №122 (Октябрьский район, улица Маршала Жукова 4/3) закрыт на карантин из-за коронавируса.

В дошкольном учреждении была сформирована дежурная группа из 22 детей. Ее посещал ребенок, у родителей которого подтвердился коронавирус. Об этом со ссылкой на замглавы уфимской администрации Алину Сулейманову сообщает «Башинформ». В каком состоянии сейчас находятся взрослые и подцепил ли заразу их ребенок, пока неизвестно.

Дежурные группы в детсадах созданы для родителей, которым не на кого оставить своих детей из-за работы в организациях непрерывного цикла. Всего таких группа по городу около 20.

ИСТОЧНИК KP.RU