В Стерлитамаке сделали «волновую» пешеходную дорожку к школе
Рабочие в городе Стерлитамаке сделали невероятно дефектный тротуар к местной школе №9. Дорожка представляет собой ухабистое полотно, напоминающее волны из асфальтовой крошки или трек для велосипедистов-экстремалов. Фотографии «волнового» тротуара были опубликованы в одном из городских пабликов «ВКонтакте».
Разумеется, история вызвала локальный резонанс, и ответ мэра города Владимирка Куликова не заставил себя долго ждать. Со ссылкой на своего заместителя, он рассказал в чем дело.
«Тротуар не был предусмотрен проектно-сметной документацией, так как находится за границей отведённой земли под строительство. По просьбе руководства учебного заведения, генеральный подрядчик с привлечением субподрядной организацией выполнил устройство дополнительной пешеходной дорожки без привлечения бюджетных средств, то есть за свой счёт. Образовавшиеся дефекты обусловлены неблагоприятными погодными условиями при производстве работ», – отчитался градоначальник перед гражданами.
Куликов пообещал, что исполнители сделают перекладку пешеходной дорожки, но только с наступлением благоприятных условий – до 30 мая текущего года.
ИСТОЧНИК KP.RU