В Стерлитамаке сделали «волновую» пешеходную дорожку к школе

15 Апр 2020 2020-04-15T16:14:00+03:00

Мэр города объяснил дефект неблагоприятной погодой и пообещал, что все исправят

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Рабочие в городе Стерлитамаке сделали невероятно дефектный тротуар к местной школе №9. Дорожка представляет собой ухабистое полотно, напоминающее волны из асфальтовой крошки или трек для велосипедистов-экстремалов. Фотографии «волнового» тротуара были опубликованы в одном из городских пабликов «ВКонтакте».

Разумеется, история вызвала локальный резонанс, и ответ мэра города Владимирка Куликова не заставил себя долго ждать. Со ссылкой на своего заместителя, он рассказал в чем дело.

«Тротуар не был предусмотрен проектно-сметной документацией, так как находится за границей отведённой земли под строительство. По просьбе руководства учебного заведения, генеральный подрядчик с привлечением субподрядной организацией выполнил устройство дополнительной пешеходной дорожки без привлечения бюджетных средств, то есть за свой счёт. Образовавшиеся дефекты обусловлены неблагоприятными погодными условиями при производстве работ», – отчитался градоначальник перед гражданами.

Куликов пообещал, что исполнители сделают перекладку пешеходной дорожки, но только с наступлением благоприятных условий – до 30 мая текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU