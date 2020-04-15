В каких городах и районах Башкирии есть коронавирус: официальная информация на 15 апреля

15 Апр 2020 2020-04-15T15:39:02+03:00

Последние новости о том, где в Башкирии зафиксирован коронавирус

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Министерство здравоохранения Башкирии опубликовали данные о том, в каких городах и районах республики по состоянию на 15 апреля находятся зараженные коронавирусом.

Напомним, на данный момент в регионе подтверждено 149 случаев COVID-19 (+20 за сутки). Среди них 116 лежат в 14 городских и республиканских больницах. Рассказываем, в каких именно.

В республиканской клинической инфекционной больнице сейчас лечатся 56 человек – все средней тяжести. В РКБ имени Куватова 28 пациентов с таким же состоянием. В ГКБ Демского района из восьми больных один «тяжелый». В Белебеевской ЦРБ – 8 (7 – ср. тяж, 1 – тяж), в Бирской ЦРБ – 5, в РКИБ города Стерлитамака и ГБ города Нефтекамска лежат двое инфицированных (все средней тяжести).

По одному зараженному находятся в городах Октябрьском (ГБ №1) Кумертау, Сибае (ЦГБ), а также ЦРБ Буздякского, Дюртюлинского, Исянгуловского и Туймайзинского районов.

Остальные носители COVID-19 лечатся дома в связи с легкой формой заболевания. Таковых сейчас 19 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU