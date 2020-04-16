У жительницы Башкирии лже-волонтеры похитили 70 тысяч рублей
У жительницы Башкирии лже-волонтеры похитили 70 тысяч рублей Случай произошел в Салавате
Мошенники, которые представились волонтерами, украли у 88-летней женщины из Башкирии 70 тысяч рублей.
Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», преступление произошло в Салавате. В квартиру к пожилой женщине постучались две незнакомки, которые представились волонтерами. Они объяснили бабушке, что готовы оказать ей помощь в непростое время режима самоизоляции. Пока доверчивая пенсионерка разговаривала с одной из женщин, вторая искала в квартире ценные вещи. Добычей двух воровок стали 70 тысяч рублей, которые старушка прятала в серванте.
Поняв, что она стала жертвой мошенниц, пенсионерка обратилась в полицию. К сожалению, она не смогла детально описать внешность воровок.
Редакция «КП-Уфа» просит читателей еще раз предупредить пожилых родственников и соседей, что им не стоит открывать двери незнакомцам, даже если они предлагают свою помощь.
Если вы знаете, что рядом с вами живет одинокий инвалид или пенсионер, пожалуйста, сообщите об этом по бесплатным телефонам «горячей линии» соцподдержки - 8-800-775-00-14 или 8-800-200-34-11.
ИСТОЧНИК KP.RU