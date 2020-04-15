2020-04-15T15:02:33+03:00
Происшествия

В Башкирии годовалый ребенок разбился, сорвавшись с окна седьмого этажа

Малыша пытались спасти медики, но тщетно
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Малыша доставили в больницу, но было уже поздноМалыша доставили в больницу, но было уже поздноФото: Влад КОМЯКОВ
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В Башкирии умер годовалый ребенок, который сорвался с окна седьмого этажа многоквартирного дома. Трагический инцидент произошел накануне, 14 апреля, в городе Салавате, сообщает СК Башкирии. Малыша доставили в больницу, но медики были бессильны – от полученных повреждений ребенок скончался.

Следователи начали доследственную проверку по факту происшествия. Они устанавливают причины и условия, которые привели к несчастному случаю.

В правоохранительном ведомстве предупредили родителей «о необходимости более ответственного подхода к обеспечению безопасного нахождения детей» дома. Ежегодно с приходом тепла отмечается рост несчастных случаев с падением маленьких детей из окон. В большинстве случаев такое происходит из-за порвавшейся москитной сетки или оставленного открытым окна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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