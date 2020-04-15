2020-04-15T14:39:59+03:00
Коронавирус Covid-19

В Башкирии коронавирус подозревают уже у 336 человек

Число людей с признаками COVID-19 увеличилось на 111 за прошедшие сутки
Владислав КАЗАНЦЕВ
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116 пациентов с коронавирусом находятся в больницах116 пациентов с коронавирусом находятся в больницахФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Башкирии уже 336 жителей, в числе которых 10 детей, находятся в стационарах с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня, 15 апреля, на брифинге оперативного штаба рассказал министр здравоохранения республики Максим Забелин. Число пациентов с признаками COVID-19, но без подтвержденного диагноза за сутки увеличилось на 111 человек.

Коронавирус на данный момент подтвержден у 149 человек, 116 из них госпитализированы, девять выздоровели и пятеро скончались. 19 инфицированных лечатся дома в условиях строжайшего карантина – у них болезнь протекает в легкой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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