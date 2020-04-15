В Башкирии будут штрафовать всех, кто пойдет в церковь

15 Апр 2020 2020-04-15T14:04:59+03:00

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Правоохранительные органы будут штрафовать всех, кто пойдет в церковь – в том числе и посетителей храмов на пасху 19 апреля. Об этом заявил председатель совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов во время эфира на радио «Эхо Москвы в Уфе.

«При всем уважении к церкви, к религии и ко всему чему годно, люди, которые будут ходить в церковь, будут штрафоваться, как все те, кто сейчас сотнями и тысячами штрафуется, просто гуляя по улице. У нас есть возможные прогнозные варианты вплоть до 20 тысяч заболевших. Высокий уровень смертности у этой болезни. Зачем нам этот риск? Зачем нам хоронить своих родных? Ради того, чтобы свечку поставить в церкви? Вы меня простите, но я глубоко убежден, что бог нас простит, если мы помолимся ему из дома», – сказал Ростислав Мурзагулов.

Напомним, глава Башкирии Радий Хабиров 10 апреля ограничил посещение храмов.

ИСТОЧНИК KP.RU