«Состояние даже молодых становится тяжелее»: больная коронавирусом уфимка обратилась к Радию Хабирову

15 Апр 2020 2020-04-15T13:38:54+03:00

Ни девушка, ни ее коллеги до сих пор не знают результатов анализа на коронавирус

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Сотрудница находящейся на карантине РКБ имени Куватова Роза Хаертдинова написала обращение на имя главы Башкирии Радия Хабирова и министра здравоохранения республики Максима Забелина. Она опубликовала его на своей странице в инстаграме. По ее словам, текст датирован десятым апреля. Роза работает на аутсорсинговую компанию, обслуживающую медучреждение.

«После того как 6 апреля РКБ закрыли на карантин, у всех сотрудников 7 апреля взяли анализы на коронавирус. Они пришли 8 числа. У меня и у 3 сотрудников нашей компании тест оказался положительным. После этого нас изолировали в отделении неврологии. С 7 на 8 апреля мне сделали КТ (компьютерная томография) легких, – написала Хаертдинова. – Всего нас 12 человек, включая врачей, медсестер, уборщиц, сотрудников охраны».

По словам девушки, 9 апреля у нее и коллег взяли второй анализ на коронавирус. Его результаты неизвестны до сих пор. То же самое касается и КТ – «сказали, что все хорошо, но документов не видели и что на самом деле не знаем».

«9 числа приходил пульмонолог, прослушала нас, потом звонила узнать курю ли я. Я не курю. Она удивилась и ничего не сказала», – пишет Роза. Она утверждает, что контролирующего врача у них нет, только каждое утро звонят и спрашивают температуру, которая к вечеру у Хаертдиновой поднимается до 38 градусов. С того же самого 9 апреля к Розе и ее коллегам «не приходят врачи, не осматривают и ничего не назначают».

«Мое состояние меняется каждый день. Кашель усилился, просыпалась ночью от него, заложен нос, пропал голос, течет кровь из носа и есть небольшая одышка. После появления кашля КТ не делали», – рассказывает Роза.

После рассказа о текущей ситуации девушка перешла к непосредственно обращению к главе республики: «вы были в РКБ вечером 11 апреля, сказали, что карантин будет до 20 числа. Если у нас не будет лечения, будем готовить письмо в Минздрав РФ с жалобой на бездействие руководства РКБ о пострадавших на рабочих местах». Она добавила, что организация, в которой она работает (речь идет об ООО «ПромТехСервис») до сих пор выполняет свои обязательства, «несмотря на то, что РКБ не платит уже два месяца». А это значит, что и руководству фирмы нечем платить сотрудникам, находящимся в зоне риска. Тем временем «с каждым днем состояние даже молодых людей вне группы риска становится тяжелее».

ИСТОЧНИК KP.RU