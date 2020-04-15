2020-04-15T12:52:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Стали известны личности новых умерших с коронавирусом в Башкирии

Это двое относительно молодых мужчин
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Погибшим было всего 33 и 52 годаПогибшим было всего 33 и 52 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сегодня, 15 апреля, стало известно, что в Башкирии скончались два человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Подробную информацию о них предоставили в регионального министерстве здравоохранения.

Известно, что умершие – двое мужчин. Первому всего 33 года, он жил в Мечетлинском районе. Пациент был инсулинозависимый, у него диагностировали сахарный диабет с осложнениями. Второй погибший – 52-летний житель Стерлитамака с острым лейкозом.

Напомним, за весь период пандемии в Башкирии скончались пять человек с подтвержденным коронавирусом. Причем о четверых из них сообщили в последние два дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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