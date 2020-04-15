Стали известны личности новых умерших с коронавирусом в Башкирии
Сегодня, 15 апреля, стало известно, что в Башкирии скончались два человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Подробную информацию о них предоставили в регионального министерстве здравоохранения.
Известно, что умершие – двое мужчин. Первому всего 33 года, он жил в Мечетлинском районе. Пациент был инсулинозависимый, у него диагностировали сахарный диабет с осложнениями. Второй погибший – 52-летний житель Стерлитамака с острым лейкозом.
Напомним, за весь период пандемии в Башкирии скончались пять человек с подтвержденным коронавирусом. Причем о четверых из них сообщили в последние два дня.
ИСТОЧНИК KP.RU
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