Стали известны личности новых умерших с коронавирусом в Башкирии

15 Апр 2020 2020-04-15T12:52:15+03:00

Погибшим было всего 33 и 52 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Сегодня, 15 апреля, стало известно, что в Башкирии скончались два человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Подробную информацию о них предоставили в регионального министерстве здравоохранения.

Известно, что умершие – двое мужчин. Первому всего 33 года, он жил в Мечетлинском районе. Пациент был инсулинозависимый, у него диагностировали сахарный диабет с осложнениями. Второй погибший – 52-летний житель Стерлитамака с острым лейкозом.

Напомним, за весь период пандемии в Башкирии скончались пять человек с подтвержденным коронавирусом. Причем о четверых из них сообщили в последние два дня.

ИСТОЧНИК KP.RU