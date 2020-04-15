В минздраве Башкирии рассказали, есть ли в больницах «искусственные легкие» для пациентов с коронавирусом

15 Апр 2020 2020-04-15T12:26:34+03:00

В настоящий момент в республике есть всего 2 аппарата ЭКМО

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Министр здравоохранения Башкирии рассказал, есть ли в больницах аппараты ЭКМО, так необходимые при тяжелом течении пневмонии, вызванной коронавирусом.

Аппарат ЭКМО – то есть аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации, по сути – искусственные легкие. Такой аппарат применяют, когда у пациента большая часть легких поражена воспалением, и требуется искусственное насыщение крови кислородом.

- В Башкирии на сегодняшний день есть 2 аппарата ЭКМО. Один из них установлен в РКБ им. Куватова, его планировали в закупе еще месяц назад. Второй аппарат, который уже был у нас, находился в республиканском кардиоцентре. Но в связи с открытием ковидного центра на базе Демской ГКБ, аппарат передали туда, - уточнил глава регионального Минздрава Максим Забелин.

ИСТОЧНИК KP.RU