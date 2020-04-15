Стало известно, какой возраст у больных коронавирусом в Башкирии
Максим Забелин сообщил, что среди инфицированных есть и дети
Основная масса пациентов находятся в инфекционной больнице.
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15 апреля на брифинге в минздраве обсудили распространение коронавирусной инфекции в Башкирии. Как ранее сообщала «КП – Уфа», за последние сутки количество больных увеличилось на 20 – теперь их 149, девять вылечилось.
Глава минздрава сообщил, что 2% пациентов, заболевших коронавирусом, дети. Точный возраст несовершеннолетних не уточняется
- Возраст остальных пациентов от 18 до 65 лет, - сказал Забелин.
Основная масса пациентов находятся в инфекционной больнице.
Напомним также, что уже пять человек в регионе погибли от коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU