Стало известно, какой возраст у больных коронавирусом в Башкирии

15 Апр 2020 2020-04-15T12:22:53+03:00

Максим Забелин сообщил, что среди инфицированных есть и дети

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15 апреля на брифинге в минздраве обсудили распространение коронавирусной инфекции в Башкирии. Как ранее сообщала «КП – Уфа», за последние сутки количество больных увеличилось на 20 – теперь их 149, девять вылечилось.

Глава минздрава сообщил, что 2% пациентов, заболевших коронавирусом, дети. Точный возраст несовершеннолетних не уточняется

- Возраст остальных пациентов от 18 до 65 лет, - сказал Забелин.

Основная масса пациентов находятся в инфекционной больнице.

Напомним также, что уже пять человек в регионе погибли от коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU