Все тесты на коронавирус в Башкирии будут проводить в самой республике

15 Апр 2020 2020-04-15T12:14:23+03:00

Раньше для подтверждения их отправляли в Новосибирск

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Все биологические материалы, взятые для тестирования на коронавирус в Башкирии, будут проводиться в самой республике. Раньше для подтверждения диагноза их направляли в противочумный институт «Вектор» в Новосибирске.

«С 14 апреля все пробы на подтверждение, на параллельные исследования проводятся в республике Башкортостан учреждениями здравоохранения, центром гигиены и эпидемиологии. Окончательный результат выдается по результатам Центра», – рассказала главный эпидемиолог республики Анна Казак на брифинге оперштаба.

Министр здравоохранения заявил, что «это прекрасная новость. Мы теперь более оперативно будем получать информацию для принятия клинических решений, решений по тактике лечения пациентов».

ИСТОЧНИК KP.RU