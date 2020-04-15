СК Башкирии ответил на требование Леонида Рошаля о прекращении проверки РКБ в Уфе

15 Апр 2020 2020-04-15T11:55:55+03:00

Правоохранители заявили, что обязаны реагировать на сообщения об игнорировании мер предосторожности со стороны должностных лиц

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В Следственном комитете Башкирии отреагировали на требование «доктора мира» Леонида Рошаля о прекращении проверки РКБ имени Куватова в Уфе, где была зафиксирована вспышка коронавируса. Напомним, именитый врач призвал центральный СК разобраться в ситуации. В свою очередь республиканский отдел сегодня, 15 апреля, дал разъяснение о ходе проверки.

«В связи с публикациями в средствах массовой информации о необоснованности проведения процессуальной проверки в отношении руководства Республиканской клинической больницы им. Г.Г. Куватова <…> [СК] разъясняет, что поводом для проведения проверки явились обращения врачей указанной больницы через средства массовой информации в правоохранительные и надзорные органы о непринятии руководством медицинского учреждения своевременных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди медицинского персонала и пациентов больницы», – следует из сообщения пресс-службы Следственного комитета Башкирии.

В правоохранительном ведомстве также добавили, что следствие направило все необходимые запросы в Минздрав, Росздравнадзор, Роспотребнадзор и саму больницу. Когда появится возможность, будет опрошено и руководство, и сотрудники, и пациенты медучреждения.

«Следователи не препятствуют работе медицинского учреждения и соблюдают установленный санитарный карантин», – подчеркнули в СК РБ. Там также напомнили, что в условиях пандемии Управление «обязано реагировать на каждое сообщение» как о дезинформации, так и об игнорировании должностными лицами требований мер предосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU