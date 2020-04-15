2020-04-15T11:24:46+03:00
Происшествия

Стало известно, зачем житель Башкирии осквернил 27 могил на русском кладбище

Инцидент произошел рядом с городом Октябрьским
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МВД РБфото: МВД РБ
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В полиции рассказали, зачем житель башкирского города Октябрьского осквернил 27 могил на русском кладбище. Как оказалось, мужчина должен был выкопать четыре могилы, и чтобы прогреть землю, он устроил из надгробных деревянных крестов костер.

фото: МВД РБ

фото: МВД РБ

«Возбуждено уголовное дело по ч .1 ст. 244 УК РФ о надругательства и над местами захоронения, устанавливается точечное количество повреждённых могил и сумма ущерба. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде», – рассказали в пресс-службе МВД республики.

фото: МВД РБ

фото: МВД РБ

Напомним, злоумышленника удалось поймать благодаря заявлению местной жительницы. 11 апреля она пришла на кладбище Муллино, чтобы навестить могилу своего сына, и увидела, что кто-то спилил крест. Прибывшие на место преступления правоохранители обнаружили, что таким же образом повреждены как минимум 27 могил.

Житель Башкирии осквернил 27 могил, чтобы растопить землю // 15.04.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Стало известно, зачем житель Башкирии осквернил 27 могил на русском кладбище
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