2020-04-15T11:49:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Башкирии на 15 апреля 2020 года составило пять человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Уфе на 15 апреля 2020 года
Эльвина АПАРИНА
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Теперь общее количество погибших в Башкирии составило пять человек, выздоровели девять.Теперь общее количество погибших в Башкирии составило пять человек, выздоровели девять.
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По состоянию на 15 апреля 2020 года в Башкирии от новой коронавирусной инфекции умерли еще двое пациентов. Данные предоставил федеральный сервис «Стопкоронавирус». Также, по информации портала, количество заболевших в регионе прибавилось на 20.

Пока неизвестно, кто является погибшим. Подробности расскажут на брифинге минздрава в 14.00.

Как ранее сообщала «КПУфа», на 14 апреля двое заболевших находились в критическом состоянии. Один получал лечение в Демской больнице, другой – в Белебеевской ЦРБ.

Теперь общее количество погибших в Башкирии составило пять человек, выздоровели девять.

ИСТОЧНИК KP.RU

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