Число умерших из-за коронавируса в Башкирии на 15 апреля 2020 года составило пять человек
По состоянию на 15 апреля 2020 года в Башкирии от новой коронавирусной инфекции умерли еще двое пациентов. Данные предоставил федеральный сервис «Стопкоронавирус». Также, по информации портала, количество заболевших в регионе прибавилось на 20.
Пока неизвестно, кто является погибшим. Подробности расскажут на брифинге минздрава в 14.00.
Как ранее сообщала «КП – Уфа», на 14 апреля двое заболевших находились в критическом состоянии. Один получал лечение в Демской больнице, другой – в Белебеевской ЦРБ.
Теперь общее количество погибших в Башкирии составило пять человек, выздоровели девять.
ИСТОЧНИК KP.RU