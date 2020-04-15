2020-04-15T10:30:55+03:00
Происшествия

В Башкирии водитель на КамАЗе вылетел с дороги и опрокинул машину в кювет

Шофера госпитализировали с различными травмами
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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В Кугарчинском районе Башкирии грузовик съехал с трассы в кювет, пострадал водитель. О дорожном происшествии сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Инцидент произошел накануне утром, 14 апреля, на пятом километре дороги Воскресенское-Тляумбетово. Местный житель не справился с управлением за рулем КамАЗа, в результате чего машина сошла с трассы, вылетела в кювет и опрокинулась. 55-летний шофер с различными травмами был госпитализирован в ближайшую больницу.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано два ДТП с одним пострадавшим и одним погибшим. Авария с летальным исходом случилась в Белорецком районе, где столкнулись легковушка и грузовик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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