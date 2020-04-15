Статистика коронавируса в Башкирии на 15 апреля: подтвердились 20 новых случаев

15 Апр 2020 2020-04-15T10:45:34+03:00

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За минувшие сутки в Башкирии подтвердились 20 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зараженных COVID-19 в регионе составило 149 человек.

Как следует из официальный данных оперштаба на портале «стопкоронавирус.рф», за сутки в республике от коронавируса погибли двое человек (за все время - пятеро), ни один пациент не выздоровел (за все время - девять).

Всего в России выявлено 24490 случаев заболевания (+3388 за сутки), больше всего - в Москве: 14776 (+1774).

Напомним, сутками ранее в Башкирии коронавирусом заразились 22 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU