Статистика коронавируса в Башкирии на 15 апреля: подтвердились 20 новых случаев
За минувшие сутки в Башкирии подтвердились 20 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зараженных COVID-19 в регионе составило 149 человек.
Как следует из официальный данных оперштаба на портале «стопкоронавирус.рф», за сутки в республике от коронавируса погибли двое человек (за все время - пятеро), ни один пациент не выздоровел (за все время - девять).
Всего в России выявлено 24490 случаев заболевания (+3388 за сутки), больше всего - в Москве: 14776 (+1774).
Напомним, сутками ранее в Башкирии коронавирусом заразились 22 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU
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