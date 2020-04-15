Стало известно, где продолжит карьеру экс-глава башкирского гостранса
Экс-председатель гостранса Башкирии Тимур Мухаметьянов назначен помощников главы республики. Соответствующее распоряжение подписал Радий Хабиров. Чиновник продолжит заниматься дорожной темой в регионе.
«В его задачи будет входить содействие развитию транспортной и дорожной инфраструктуры, строительства, благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства», – сообщается на сайте главы РБ.
Напомним, 35-летнего специалиста отправили в отставку с поста руководителя гостранса, который он занимал почти три года, в конце марта. В беседе с журналистами Хабиров мотивировал это тем, что для решения проблем на дорогах «творческий подход» Мухаметьянова не совсем подходит.
ИСТОЧНИК KP.RU