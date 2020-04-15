Стало известно, где продолжит карьеру экс-глава башкирского гостранса

15 Апр 2020 2020-04-15T10:01:11+03:00

Мухаметьянов пробыл на посту гостранса почти три года Фото: Рустем АХУНОВ

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Экс-председатель гостранса Башкирии Тимур Мухаметьянов назначен помощников главы республики. Соответствующее распоряжение подписал Радий Хабиров. Чиновник продолжит заниматься дорожной темой в регионе.

«В его задачи будет входить содействие развитию транспортной и дорожной инфраструктуры, строительства, благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства», – сообщается на сайте главы РБ.

Напомним, 35-летнего специалиста отправили в отставку с поста руководителя гостранса, который он занимал почти три года, в конце марта. В беседе с журналистами Хабиров мотивировал это тем, что для решения проблем на дорогах «творческий подход» Мухаметьянова не совсем подходит.

ИСТОЧНИК KP.RU