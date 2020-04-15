Власти назвали «наиболее вероятные» очаги распространения коронавируса в Башкирии

15 Апр 2020 2020-04-15T09:38:18+03:00

В республике ряд медицинских и социальных учреждений закрыт на карантин

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Вице-премьер правительства Башкирии назвал «наиболее вероятные» очаги распространения коронавируса в республике. Информацию он предоставил накануне, 14 апреля, во время командно-штабной тренировки в режиме конференц-связи.

«В связи с выявлением подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией закрыт на карантин ряд медицинских и социальных учреждений, – отметил Назаров. – Именно психоневрологические интернаты, больницы, дома-интернаты для престарелых граждан и инвалидов, социальные приюты, детские дома являются наиболее вероятными очагами распространения инфекции».

Политик заявил, что медицинские и социальные организации должны довести до автоматизма порядок действий при выявлении инфицированных.

ИСТОЧНИК KP.RU