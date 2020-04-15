Каринэ Хабирова составила топ книг для чтения на самоизоляции
Супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова составила топ книг для чтения во время режима самоизоляции. Пост со списком она опубликовала на своей странице в инстаграме. Почти каждое из произведений первая леди республики снабдила краткой характеристикой.
«Вдруг кому будет интересно и полезно, а может вы мне посоветуете то, что вам особенно по душе», – написала Каринэ. В ее список вошли следующие авторы и книги:
1. Пушкин А.С. – сказки и стихи: «чудесные сюжеты, богатство языка, светлые эмоции»;
2. Булгаков М. А. – «Мастер и Маргарита»: «одна из наших любимых с мужем книг»;
3. Яхина Г. Ш. – «Зулейха открывает глаза»;
4. Карим М. – «Мгновения жизни»: «за этот год не раз меня спасала от грусти, печали или необдуманных поступков, и заставляла взглянуть на жизнь с благодарностью и любовью»;
5. Робертс Г. Д. – «Шантарам»: «сложная книга и не факт, что всем понравится»;
6. Сиддхартхи – «Сансара»;
7. Ильф и Петров – «12 стульев» и «Золотой теленок»;
8. Лермонтов М. Ю. – «Герой нашего времени»;
9. Акунин Б. – все приключения Эраста Фандорина: «любителям современной беллетристики».
10. Серия биографических книг «Жизнь замечательных людей»: «там каждый найдет того, кто ему интересен».
В конце своего поста Хабирова добавила, что именно во время самоизоляции были написаны многие великие произведения.
ИСТОЧНИК KP.RU