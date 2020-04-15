Каринэ Хабирова составила топ книг для чтения на самоизоляции

15 Апр 2020 2020-04-15T09:15:57+03:00

В список вошли как классики, так и современные авторы

Изменить размер текста: A A

Супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова составила топ книг для чтения во время режима самоизоляции. Пост со списком она опубликовала на своей странице в инстаграме. Почти каждое из произведений первая леди республики снабдила краткой характеристикой.

«Вдруг кому будет интересно и полезно, а может вы мне посоветуете то, что вам особенно по душе», – написала Каринэ. В ее список вошли следующие авторы и книги:

1. Пушкин А.С. – сказки и стихи: «чудесные сюжеты, богатство языка, светлые эмоции»;

2. Булгаков М. А. – «Мастер и Маргарита»: «одна из наших любимых с мужем книг»;

3. Яхина Г. Ш. – «Зулейха открывает глаза»;

4. Карим М. – «Мгновения жизни»: «за этот год не раз меня спасала от грусти, печали или необдуманных поступков, и заставляла взглянуть на жизнь с благодарностью и любовью»;

5. Робертс Г. Д. – «Шантарам»: «сложная книга и не факт, что всем понравится»;

6. Сиддхартхи – «Сансара»;

7. Ильф и Петров – «12 стульев» и «Золотой теленок»;

8. Лермонтов М. Ю. – «Герой нашего времени»;

9. Акунин Б. – все приключения Эраста Фандорина: «любителям современной беллетристики».

10. Серия биографических книг «Жизнь замечательных людей»: «там каждый найдет того, кто ему интересен».

В конце своего поста Хабирова добавила, что именно во время самоизоляции были написаны многие великие произведения.

ИСТОЧНИК KP.RU