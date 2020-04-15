2020-04-15T09:02:47+03:00
Звезды

Национальный симфонический оркестр Башкирии запустил цикл прямых онлайн лекций-концертов

В канун Пасхи главный дирижер оркестра Дмитрий Крюков представит уникальный проект, посвященный страданиям Христа
Мила КИЯН
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Главный дирижер Национального симфонического оркестра РБ Дмитрий Крюков стал инициатором уникального онлайн-проектаГлавный дирижер Национального симфонического оркестра РБ Дмитрий Крюков стал инициатором уникального онлайн-проектаФото: Мила КИЯН
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На Страстной неделе, предшествующей Пасхе, которую верующие отметят 19 апреля, Национальный симфонический оркестр РБ запустил проект, посвященных одному из самых масштабных произведений Иоганна Себастьяна Баха – духовной оратории «Страсти по Матфею» на евангельскую тему страданий Иисуса Христа.

Оратория написана для хора и двух оркестров и включает не только музыку, но и речитативы из Евангелия, арии и хоралы. Но в условиях карантинных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 исполнять произведение будет один человек – главный дирижер Национального симфонического оркестра Башкирии Дмитрий Крюков, ставший инициатором этого уникального проекта.

В течении недели маэстро проведет серию онлайн лекций-концертов – будет исполнять ораторию на фортепиано и даст соответствующие пояснения. Из-за масштабов произведения, включающего 78 частей, его решено исполнять в течении четырех вечеров. Стартовал проект в начале недели, а следующие концерты-лекции состоятся 15, 17 и 19 апреля в 19.00. Их можно смотреть в прямом эфире инстаграм-аккаунта Национального симфонического оркестра РБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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