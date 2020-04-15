В Башкирии начнут штрафовать водителей за растаскивание грязи по улицам

15 Апр 2020 2020-04-15T08:57:14+03:00

Власти Башкирии решили бороться с грязью на улицах при помощи штрафов Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Башкирии введут штрафы для водителей и предприятия, растаскивающих на машинах грязь по улицам. Соответствующий законопроект будет рассмотрен парламентом республики на ближайшем пленарном заседании.

Как отметил спикер Госсобрания Константин Толкачев, «грузовики нередко выезжают со строек и мест проведения земляных работ с немытыми колесами». В качестве примера загрязнения он также привел слив топлива, масел и мойку машины в непредназначенных для этого местах, а также отсутствие тента на грузовиках, что проводит к рассыпанию груза.

«Все это наносит ущерб не только эстетическому, но и санитарному, экологическому состоянию наших населенных пунктов», – добавил Толкачев.

Загрязнение улиц будет караться штрафами: гражданам придется раскошелиться на 500-1000 рублей, должностным лицам на 4000-7000 рублей и юрлицам – 20000-25000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU