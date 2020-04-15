В Башкирии начнут штрафовать водителей за растаскивание грязи по улицам
В Башкирии введут штрафы для водителей и предприятия, растаскивающих на машинах грязь по улицам. Соответствующий законопроект будет рассмотрен парламентом республики на ближайшем пленарном заседании.
Как отметил спикер Госсобрания Константин Толкачев, «грузовики нередко выезжают со строек и мест проведения земляных работ с немытыми колесами». В качестве примера загрязнения он также привел слив топлива, масел и мойку машины в непредназначенных для этого местах, а также отсутствие тента на грузовиках, что проводит к рассыпанию груза.
«Все это наносит ущерб не только эстетическому, но и санитарному, экологическому состоянию наших населенных пунктов», – добавил Толкачев.
Загрязнение улиц будет караться штрафами: гражданам придется раскошелиться на 500-1000 рублей, должностным лицам на 4000-7000 рублей и юрлицам – 20000-25000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU