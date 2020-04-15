2020-04-15T08:18:05+03:00
Общество

«Это полностью деморализует врачей»: Рошаль призвал СК прекратить проверку РКБ в Уфе

Доктор мира считает, что следователи хотят сделать крайними врачей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Рошаль призвал разобраться в ситуации Центральный следственный комитетРошаль призвал разобраться в ситуации Центральный следственный комитетФото: Иван ПРОХОРОВ
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Президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, «доктор мира» Леонид Рошаль призвал Следственный комитет Башкирии прекратить проверку РКБ им. Куватова в Уфе. Его открытое письмо появилось на сайте «Национальной медицинской палаты». Напомним, СК начал проверку из-за возможной халатности руководства больницы, где произошла вспышка коронавируса.

«Мы не думали, что такое возможно, но это случилось, – начал свое обращение Рошаль. – В период эпидемии первыми, кто начал действия против врачей, работающих на передовой в нашей стране, оказались следователи Башкирии»

Именитый медик вступился за главврача РКБ Эльзу Сыртланову. Он заявил, что «с самого начала она находится в потенциальном очаге инфекции вместе со всеми пациентами и медперсоналом внутри закрытой больницы», подвергая себя опасности заразиться и умереть. Руководитель медучреждения, пишет Рошаль, «продолжает биться за здоровье людей» и занимаемся организацией помощи «из того, что есть в наличии», убеждая коллег «не опускать руки».

«Доктор мира» недоумевает, как можно было в такой ситуации принимать решение о следственных действиях: «С нашей точки зрения, это не выдерживает критики. И полностью деморализует врачей, находящихся в тяжелейшей ситуации».

Рошаль убежден, что оценку Сыртлановой должны давать в первую очередь представители Роспотребнадзора, Росздравнадзора и регионального Минздрава – «это сегодня не вопрос Следственного комитета». Он возмущен тем, как в текущей ситуации можно «делать крайними врачей, которые грудью встали на защиту своего народа». Рошаль призвал Центральный СК оценить действия башкирских следователей и прекратить проверку РКБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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